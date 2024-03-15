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Німецький виробник зброї Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї протиповітряної оборони. Про це пише видання Le Monde у четвер, 14 березня.

У середині лютого найбільший виробник військової техніки Німеччини оголосив про домовленість з українською компанією про виробництво в Україні 155-мм артилерійських снарядів для боротьби з російським агресором. 

"Україна зараз є важливим партнером для нас, ми бачимо потенціал у розмірі від двох до трьох мільярдів євро обороту на рік", - заявив у четвер під час презентації результатів 2023 року голова виконавчої ради компанії Армін Паппергер.За словами Паппергера, Rheinmetall очікує, що загальне виробництво 1,1 мільйона снарядів калібру 155 мм у середньостроковій перспективі зміцнить його позиції світового лідера в цій галузі. Очікується, що він виготовить 700 тисяч снарядів у 2025 році та до 500 тисяч цього року. До російського вторгнення в Україну він виробляв лише 70 тисяч на рік.

Початок будівництва має розпочатися найближчим часом у невідомому місці. Завод стане копією заводу з виробництва боєприпасів, який Rheinemetall зараз будує на півночі Німеччини.

 
ForUm

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