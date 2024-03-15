Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо поставок артилерійських снарядів в Україну і передасть 30 млн євро на її підтримку, повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Швеція має намір підтримати чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів в Україну, виділивши 30 млн євро. Уряд вирішив, що Управління оборонної техніки (FMV) може провести переговори й укласти угоду з відповідальним органом Чеської Республіки", - йдеться в повідомленні на сайті уряду Швеції в четвер.

"Потреба України в боєприпасах велика, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості закупівлі великих обсягів боєприпасів на світовому ринку для передачі Україні. Уряд хоче підтримати Чехію в цій роботі", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон, слова якого наводяться в повідомленні.

Як повідомляється, фінансування внеску здійснюється в рамках 15-го пакета допомоги Україні. Цей пакет зараз перебуває на розгляді в Риксдазі (парламенті), і внесок Швеції в чеську ініціативу вимагає, щоб Риксдаг проголосував за пропозицію уряду про внесення додаткових поправок до бюджету.

Як повідомлялося, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

Минулого тижня прем'єр-міністр Чехії заявив, що зараз зібрано достатньо коштів для закупівлі першої партії з 300 тис. артилерійських снарядів. Він також повідомляв, що за чеською ініціативою пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України.

За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн долучилися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди та Польща.