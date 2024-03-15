На виконання Спільної декларації G7 про підтримку України розпочато переговори з Латвією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Українську делегацію, відповідно до указу президента України, очолює керівник офісу глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішні переговори провів заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. До складу делегації також увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тощо", - йдеться в повідомленні на сайті президента України в четвер.

Як повідомляється, сторони окреслили "зміст угоди, її ключові елементи й тематичні блоки. Було узгоджено графік подальших переговорів".

У повідомленні наголошується, що зараз Україна проводить аналогічні переговори з вісьмома країнами: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС. Сім безпекових угод уже підписано з такими партнерами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.

"Завданням України залишається, щоб кожна така угода зміцнювала нашу державу, наближала перемогу та додавала сили міжнародному праву й правопорядку", - зазначено в повідомленні.