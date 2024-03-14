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Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський, який провалив виступ на кваліфікаційному турнірі до Олімпійських ігор-2024 в італійському місті Бусто-Арсіціо, свого часу зізнавався у любові до Росії в ефірі пропагандистського телеканалу.

Під час розмови з російським журналістом у відповідь на побажання успіхів українським боксерам Сосновський сказав: «Ми теж за вас вболіваємо. Ми любимо Росію. Росіянам великий привіт. В Росії дуже сильний і хороший бокс, він був і буде».

Сам Сосновський народився в російському місті Норильськ. Попри повномасштабну війну і те, що постійно Сосновський мешкає в Україні, йому досі належить нерухомість у країні-агресорці. Зокрема, будинок і земельна ділянка в Краснодарі. Дані перетину кордону свідчать про те, що з 2014 року він кілька разів щороку їздив до Росії — відвідував Грозний, Саратов, Норильськ, Краснодар і Москву.

На окупаційних ресурсах також з’явилась інсайдерська інформація про те, що кандидатура Сосновського розглядається на посаду очільника збірної команди так званої «ДНР» з боксу. Пропозицію очолити збірну Сосновський нібито отримав напряму від президента «федерації боксу ДНР» Армена Саркісяна.

Федерація боксу України стала вотчиною любителів «руського міра» зі збільшенням впливу Кирила Шевченка, наразі вже колишнього президента Федерації. За інформацією ЗМІ, вже під час повномасштабної війни Шевченко, ймовірно, підтримує зв'язки із оточенням російського терориста Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, у 2020 році Шевченко запросив із Чечні в Україну Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова нібито для роботи дитячими тренерами з боксу. Жоден з них не мав ніякого стосунку до боксу: Айдамірова називали наближеним до депутата Держдуми РФ Адама Делімханова і Кадирова, а Чичаєва — військовослужбовцем Спеціального загону швидкого реагування (СОБР) «Терек». Міграційна служба України видворила їх із країни.

Нагадаємо, очолювана Сосновським збірна України з боксу зазнала краху на кваліфікаційному турнірі до Олімпіади. На першому світовому кваліфікаційному турнірі до Олімпіади, який проходив в Італії, жоден український боксер не зміг здобути олімпійську ліцензію.
ForUm

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