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В Міністерстві оборони повідомили, що 400-500 тисяч мобілізованих є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу.

Про це йдеться в коментарі Міноборони для Financial Times

"Рекрутингова кампанія МОУ, яка тільки розпочалася й поки що пропонує набір на обмежене коло військових спеціальностей, вже продемонструвала, що ніякого загального нерозуміння немає, - кажуть в Міноборони. - На майже 8 тисяч відкритих вакансій маємо понад 90 тисяч заявок. Щодо кількості мобілізованих. Відразу зазначимо, що з міркувань безпеки ми не можемо коментувати точної кількості необхідних для залучення людей до Сил оборони. При цьому, 400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу".

Як повідомляє оборонне відомство, триває процес посилення збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення.

Також у МО коментують заклики відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ. Пояснюють, що, зокрема, СБУ має як власні бойові підрозділи, що ведуть бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення, так і ті, що планують та здійснюють операції з ураження сил ворога в його тилу. Також Служба веде боротьбу зі шпіонажем, пише "Українська правда".

 "Загалом заклики відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ, на жаль, використовуються спекулятивно, для поширення думки, що захист України не є справою всіх її громадян, а лише завданням окремих кіл суспільства".
ForUm

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