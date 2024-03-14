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Санкції проти країни-агресорки Росії повинні перестати бути фіктивними, адже половина Європи продовжує торгувати з РФ та Білоруссю. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав в інтерв'ю TVN24

"Багато компаній, зокрема і в Польщі, ефективно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений в тому, щоб застосовувати їх з усією силою", – переконаний Туск.

Водночас, коментуючи питання заморожених активів РФ, польський прем'єр зазначив, що їх вистачило б для ведення переможної для України війни.

"Чому їх не передають Києву? Тому що саме в тих столицях, де ми чуємо гучні проукраїнські слова, коли доходить до справи, виявляється, є якісь проблеми", – пояснив Туск.
ForUm

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