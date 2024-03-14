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Пентагон відкритий для передачі Україні ракет ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км). Про це пише видання The Wall Street Journal.

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Однак зараз, зазначили американські посадовці, американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile.Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна.
ForUm

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