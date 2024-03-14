Печерський районний суд Києва визнав нардепа Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

8 листопада 2023 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції на підставі матеріалів ДБР вручили народному депутату України протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Встановлено, що у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний.

Своїми діями фігурант порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що передбачено адміністративну за ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Нагадаємо, Дубінського підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон. Розслідування схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку продовжується.