Питання мобілізації аспірантів і тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю, буде врегульовано, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Питання про I, II і III групи людей з інвалідністю буде врегульовано", - написав Арахамія в телеграм-каналі в неділю.

"У чинному законодавстві передбачено одного доглядача за людиною з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І йдеться не про "постійний догляд", а просто про догляд. Наголошую, наступного тижня починаємо розгляд поправок. Цю правку ми будемо відстоювати", - додав він.

Арахамія також наголосив, що "це ж стосується й аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації".