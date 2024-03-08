Сьогодні, 7 березня, Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України.

"Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що МЗС України вже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман (попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави).