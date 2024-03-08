також у роздiлiПолiтика
Британія купить для Україні 10 тисяч безпілотників
Аграрні міністри Польщі та України розраховують на угоду
Апеляція підтвердила законність запобіжного заходу до Пашинського
Строковиків відправлять в запас із квітня
Чехія зібрала гроші на закупівлю 800 тисяч боєприпасів для України
Порошенко за місяць війни збагатився більше, ніж за весь 2021 довоєнний рік, - НАЗК
Західні країни знайшли майже всі кошти для закупівлі 800 тисяч артснарядів
Болгарія відправляє в Україну свої БТР
Поляки продовжують блокувати на кордоні понад 2 тисячі вантажівок
Умєров закликав партнерів доєднатись до ІТ коаліції
Зеленська відмовилась відвідати захід з Байденом через Навальну
Зеленський: Для загарбників не буде безпечних гаваней в Чорному морі
ЄС скоротив імпорт російського газу на 71%.
Україна планує наростити експорт через порти Дунаю
В Києві починають перевірку ВЛК
Умеров та Сирський поговорили з Остіном про постачання боєприпасів
Макрон цього тижня може заявити про підтримку пропозиції Чехії придбати боєприпаси за межами ЄС
Туреччина виступає за переговори про припинення вогню в Україні

Сьогодні, 7 березня, Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ України.

"Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що МЗС України вже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман (попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави).
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0