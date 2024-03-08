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Велика Британія виділить 125 млн фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 160 млн доларів) на закупівлю 10 тисяч безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для України.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, його слова наводить британське видання Sky News.

За словами Шаппса, йдеться про 1,00 ударних БПЛА односторонньої дії, розвідувальних безпілотників та FPV-дронів, які використовуються обома сторонами конфлікту для ударів по техніці та особовому складу

"Я посилюю наше зобов'язання озброїти Україну новітніми безпілотниками, що постачаються безпосередньо провідними оборонними підприємствами Великої Британії — прямо із заводського цеху на передову", — сказав британський міністр.

Шаппс закликав міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в зусиллях із постачання українських військових безпілотними апаратами для протистояння російському вторгненню.

Він додав, що завдяки цій додатковій підтримці загальний обсяг фінансування Великою Британією безпілотників для України досяг 325 млн фунтів стерлінгів.
ForUm

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