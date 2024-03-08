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Необхідність якнайшвидшого розв'язання проблем у взаємних торговельних відносинах між Україною та Польщею обговорили в четвер на онлайн зустрічі міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Чеслав Секерський і міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський.

"Польська сторона розраховує на досягнення угоди з українською стороною, яка сприятиме усуненню перебоїв на польському ринку і припиненню протестів фермерів", - ідеться в повідомленні польського міністерства на його сайті.

Відповідаючи на запитання Сольського про вимоги щодо "Зеленого курсу", польський міністр повідомив, що Варшава прагне зняти надмірні вимоги до фермерів.

"Наші очікування зрозумілі: ми не будемо задовольнятися косметичними змінами", - наголосив Секерський і висловив сподівання, що перегляд "Зеленого курсу" поліпшить становище фермерів, які нині стикаються з проблемою низької рентабельності своїх господарств.

Зазначається, що Сольський висловив розуміння вимог польської сторони і зазначив, що українські фермери також очікують рішень і чинять тиск на Мінагрополітики.

Під час зустрічі міністри також обговорили підготовку до участі в дев'ятому засіданні польсько-української міжурядової комісії з економічного співробітництва, запланованому на найближчий час.
ForUm

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