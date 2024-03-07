Аферы с донатами, фишинговые схемы, банальное кидалово в интернете – приметы нашего времени. С чем чаще прочего сталкивается адвокат по уголовным делам, защищающий обманутых людей – рассказываем ниже.

Мошенники в интернете: 7 видов «разводок»

Методов недобросовестного обогащения в сети – уйма. Остановимся подробнее на типовых:

1. Благотворительные пожертвования. Создается фиктивный благотворительный фонд или просто запускается веб-ресурс, на котором размещаются трогательные истории типа «умирает дельфин», с призывом помочь животному путем перевода денег. Возможно также в варианте «клонирования» сайта уже существующего фонда.

2. Донаты ВСУ и беженцам. Война превратила гуманитарную помощь и снабжение армии в золотую жилу для мошенников.

3. Выманивание данных о карточном счете клиента финансового учреждения. Через рассылку писем по клиентской базе банка людей привлекают на лжесайт (копирует банковский), где, утверждая, что меняют параметры работы, получают коды и реквизиты их платежных карт. После этого происходит списание средств на счета подставных лиц (под видом оплаты за товары или услуги).

4. Аферы в сфере сексиндустрии. Знакомства, переписка с удержанием на сайте, просьба профинансировать поездку или оформление документов. «Раскрутка» на подарки, спонсорство – с фейковых профилей привлекательных девушек или мужчин.

5. Предложение стать новым «леней голубковым» – путем вложения в финансовую пирамиду. Которую маскируют современными терминами, что на слуху у публики. Например, инвестиция в хэдж-фонд или криптовалюту.

6. Спасение от блокировок банковских счетов. Злоумышленники предлагают помочь тем, кто не может пользоваться своими счетами. Взамен просят «незначительную» сумму для оформления инструментов, через которые можно вывести замороженных активы (либо продолжать принимать деньги).

7. Интернет-торговля востребованными товарами по бросовым ценам. Происходит через создание магазина с бытовыми, строительными и другими товарами. Посетитель, перейдя по ссылке, сталкивается с требованием предоплаты за покупку по значительно более низкой цене, чем на рынке. И остается в скупых дураках.

Приведенные виды мошенничества имеют множество вариаций: мошенники успевают «развивать и совершенствовать» эти идеи едва ли не ежедневно.

Адвокатская помощь потерпевшим от мошенничества

Хороший юрист – необходимость, если вы хотите:

защитить себя от аферистов;

добиться возбуждения и объективного расследования уголовного дела по ст. 190 УК;

реально взыскать с мошенника ущерб в полном размере.

Адвокатское объединение Актум – это 25 уголовных адвокатов в 11 городах страны. Работают без выходных. Чтобы проконсультироваться, получить действенную помощь и личную поддержку – звоните по телефонам 097-07-39-301, 098-665-05-40 или 050-665-05-60.