Країни Заходу виділили майже всі необхідні кошти для реалізації ініціативи Чехії щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів, повідомляє Bloomberg з посиланням на слова урядовця, знайомого з перебігом домовленостей.

Так, за словами кількох людей, які говорили на умовах анонімності, снаряди можуть бути доставлені в Україну протягом декількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контрактних зобов'язань і графіків поставок, і можуть зміститися, попередили співрозмовники.

Вказується, що пропозиція передбачає, що Чеська Республіка виступить посередником, який зв'яже уряди країн, готових профінансувати закупівлю надлишкових боєприпасів, які потім будуть відправлені в Україну.

"Є позитивний прогрес щодо чеської ініціативи. Але ми зможемо оцінити позитивні результати, коли снаряди будуть в Україні", – цитує видання слова президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Одесі 6 березня.