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Можливості українських захисників довели, що для російських загарбників немає і не буде безпечних гаваней у Чорному морі. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила.

"Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі - за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва", - сказав Зеленський.

 

Крім того, глава держави поінформував, що сьогодні заслухав звіт Мінстратегпрому щодо нашого оборонного виробництва, а також відповідної комунікації з партнерами.

"Досягнуті нещодавно домовленості реалізуємо якнайшвидше - щодо постачання і щодо спільних проєктів. Я вдячний усім у світі, хто допомагає принципово, вчасно та без збоїв", - заявив Зеленський.
ForUm

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