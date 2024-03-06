Перша леді України Олена Зеленська відмовилася відвідати звернення президента США Джо Байдена "Про стан справ у країні" через присутність там Юлії Навальної — дружини нещодавно померлого російського опозиційного політика Олексія Навального. Захід відбудеться в четвер, 7 березня.

Про це повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Кілька американських чиновників, які обізнані в даному питанні, розповіли, що Білий дім планував посадити разом Зеленську, Навальну та першу леді США Джилл Байден.

В адміністрації Байдена вважали, що образ Зеленської та Навальної, кожна з яких є символом опору російському диктатору Володимиру Путіну, допоміг би створити потужне тло для виступу президента США.

Співрозмовники видання розповіли, що потенційна присутність Навальної нібито викликала дискомфорт у представників України.

Видання звертає увагу, що померлий Навальний був широко відомий як "антикорупційна ікона" Росії, але в Україні його минуле затьмарене заявами про те, що Крим належить Росії.

Попри те, що згодом погляди Навального трансформувалися на підтримку міжнародно визнаних кордонів України 1991 року, багато українців вважають його таким, що не відповідає цілям Києва.

Офіційний представник Білого дому заявив у коментарі виданню, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов'язане з конфліктами в розкладі першої леді.