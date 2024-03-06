Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям виготовляти номерні знаки деяких серій для автомобілів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий. Компанії, які планують зареєструвати свою діяльність із виготовлення номерних знаків, мають подати до Головного сервісного центру МВС необхідний перелік документів, зазначених в урядовій постанові №774.

Після погодження Головним сервісним центром МВС протягом п'яти днів, компанію включають до Єдиного реєстру транспортних засобів, після чого вона зможе виготовляти номерні знаки. Поки жодної компанії не включено до Реєстру: нормативні зміни були ухвалені порівняно недавно, зазначають у МВС.



Компанії зможуть виготовляти номерні знаки з окремими буквено-цифровими комбінаціями із серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.Демонополізація ринку виготовлення номерних знаків сприятиме розвитку справедливої ринкової конкуренції, підвищенню зручності отримання адміністративних послуг, наголошують у міністерстві.