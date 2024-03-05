На складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які зберігалися майже рік: частину з них уже видали військовослужбовцям, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США. Ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року, і тільки через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – всього 458 одиниць", - ідеться в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, про результати внутрішнього аудиту повідомлено міністру оборони України Рустему Умєрову.

"Після проведення аудиту відповідальні посадові особи почали видачу турнікетів, наразі майже третина - уже у військовослужбовців. Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості", - інформує Міноборони.

"Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень", - прокоментував ситуацію заступник міністра оборони Юрій Джигир, слова якого наводить пресслужба.