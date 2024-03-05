Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про створення робочої групи для перевірки військово-лікарських комісій (ВЛК) у Києві.

"Починаємо перевірку ВЛК у місті Києві. Підписав відповідний наказ про створення робочої групи для перевірки", - написав міністр на свій фейсбук-сторінці в понеділок.

Ляшко пояснив таке рішення збільшенням кількості скарг останнім часом.

"Основні з них стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", - наголосив він.

За словами очільника МОЗ, незважаючи на те, що до програми медичних гарантій включено окремий пакет, який дає змогу військовозобов'язаним пройти медичний огляд у звичайній клініці, "досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів".

Він також наголосив на наявності корупційної складової в роботі ВЛК.