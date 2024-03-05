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Міністр оборони України Рустем Умеров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої обговорили оперативну обстановку на фронті та питання постачання боєприпасів.

"Поінформували міністра оборони Остіна про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках. Працюємо разом над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії", - написав Умеров у Телеграмі в понеділок увечері.
ForUm

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