Від початку тижня Росія вже використала проти України майже 400 керованих авіабомб, понад 50 «шахедів», та більш як 40 ракет.

Про це у своєму зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише "Укрінформ".

"Загалом від початку лише одного цього тижня російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 «шахедів», більш як 40 ракет. Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом – кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що усі лідери та міжнародні організації мають жорстко реагувати на дії Росії.

"Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери.Тому це питання виживання – і не лише України, – щоб світ реагував на російське зло й тиснув – тиснув, бив у відповідь", - сказав Президент.

Він зазначив, що за цей тиждень було збито сім російських військових літаків, саме тих, які скидають бомби та вбивають.

За його словами, від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків, і це правильна динаміка їхніх втрат.

"Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно. Головне – політична воля, щоб усе реалізувати. Щоб дати саме такий рівень постачання, який допоможе", - сказав Зеленський.

За словами Президента, якщо цього не буде, "це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії – якщо Америка чи Європа програють іранським «шахедам» чи російським винищувачам". Він зазначив, що не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю.