Фотографія стала невід'ємною частиною нашого життя і такий її різновид як селфі займає важливу частку серед усіх знімків. Зробити вдале фото зручно з використанням спеціального оснащення – моноподу або селфі-палки – це девайс для фіксації смартфону для зйомки фото самого себе. В каталозі аксесуарів для мобільних пристроїв існує цілий розділ, де знайдеться не одна палиця для селфі опт.

Особливості палиці для селфі

Конструкція моноподів має свої особливості, тож давайте розглянемо основні з них:

Регульована довжина. Конструкція моноподу зазвичай передбачає два блоки – тримач смартфону і ручка, що регулюється по довжині. Дистанційне керування процесом зйомки. Це може бути втілене за допомогою кнопки на ручці селфі-палиці або ж стороннім девайсом – пультом дистанційного управління. Матеріал, з якого виготовлений монопод – може бути пластик, алюміній, з додаванням карбону та інші.

Телескопічна конструкція дозволяє регулювати відстань від оператора до об'єкта, який необхідно зняти.

Дистанційне керування здійснюється за рахунок Bluetooth-з'єднання між моноподом та смартфоном. Завдяки цьому достатньо натиснути кнопку і отримаєте фото. Деякі селфі-палиці додатково оснащені USB-портом для підзарядки девайсу або для підключення клавіатури. Це доволі корисна опція, завдяки чому Ви можете автоматично регулювати настройки фото або відео.

Вбудований Wi-Fi дозволяє миттєво передавати отримане зображення або відеоролик відразу після зйомки.

Отже, палиці для селфі можуть поєднувати в собі безліч особливостей, щоб максимально якісно використовуватись для зйомки фото та відеоматеріалів і є незамінними помічниками при зйомці відеоблогів.

Різновиди палиць для селфі

За своєю конструкцією розрізняють три основних типи палиць для селфі:

монопод – складається з однієї трубки, довжина якої може коливатись від 50 см до 150 см, головна особливість моноподу в тому, що за його допомогою можна отримати більше варіацій кутів зйомки;

селфі-палиця – телескопічна трубка, на відміну від монопода має більший діаметр, а також доступна в більшій кількості кольорів, ніж монопод;

трипод – використовується разом з моноподом і забезпечує найбільшу стійкість конструкції;

багатофункціональні стіки, які поєднують у собі функції усіх вищеперерахованих видів палиць для селфі.

Основні типи селфі-палиць за способом підключення:

з бездротовим керуванням (через Bluetooth-з'єднання);

дротові моделі (підключення до смартфону здійснюється через роз'єм для навушників).

Фактично всі моделі девайсів оснащені стабілізацією зображення для отримання якісного фото та відеоматеріалу.

Висновки

Моноподи та селфі-палиці – це доволі корисні аксесуари для тих, хто активно використовує свій смартфон для зйомки фото та відео. Такі конструкції мають свої особливості та відмінності, але основна їх функція – отримати якісне зображення з різних кутів зйомки або ж отримати гарне селфі без допомоги сторонніх. То ж радимо Вам купити селфі палиця опт при плануванні подорожі або інших приємних подій, коли досить важливо зберегти моменти та емоції.