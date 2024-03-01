Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що друга зима в умовах повномасштабного вторгнення РФ минула без блекаутів і без застосування графіків відключень електроенергії.

"Друга зима в умовах повномасштабного вторгнення завершилася. Ми пройшли її без блекауту і без застосування графіків відключень для всієї країни. Сьогодні, в перший день весни, слід сказати важливі слова, що енергосистема працює стабільно. Обмеження для споживачів не використовуються. Рік і навіть пів року тому багато хто не вірив, що це буде можливо", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що підготовка до зими відіграла ключову роль, зокрема, було побудовано захист енергооб'єктів, створено запас резервного обладнання, 90% магістральних мереж було відновлено.

Крім того, він зазначив, що за останні півтора року Україна побудувала потужну енергетичну коаліцію на підтримку України.

"Наші міжнародні партнери передали сотні одиниць критичного обладнання. У Фонді підтримки енергетики зібрали понад 400 млн євро. Усе це для того, щоб сьогодні українські родини були зі світлом, українські підприємці були зі світлом, а наша економіка працювала", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр розповів, що на сьогодні в підземних сховищах понад 8,5 млрд кубів газу, а на складах більше ніж 1 млн тонн вугілля.

"Маємо впевнено завершити цей опалювальний сезон і одразу розпочнемо підготовку до наступної зими", - заявив він.