Сурогатне материнство в Україні стає все більш популярним вибором для багатьох пар, які не можуть мати дитину внаслідок медичних причин. Ця процедура надає надійність і законодавчий фреймворк, що регулює всі аспекти процесу. Однак, є важливі вимоги, які повинні виконувати сурогатні матері, щоб вони могли бути прийняті для участі в цій програмі.

Медичні вимоги

Перш за все, сурогатна мати повинна мати докази медичної придатності. Це означає, що вона повинна пройти комплексний медичний огляд, щоб переконатися, що вона фізично здорова і готова перенести вагітність та пологи.

Вікові обмеження

Українське законодавство встановлює вікові обмеження для сурогатних матерів. Зазвичай це вік від 21 до 35 років. Це зроблено для забезпечення оптимального здоров'я для сурогатної матері та дитини.

Психологічні та соціальні критерії

Крім фізичного здоров'я, важливо також враховувати психологічну та соціальну стабільність сурогатної матері. Вона повинна мати стійке емоційне становище і підтримку родини та близьких.

Відсутність медичних протипоказань

Сурогатна мати не повинна мати історії вагітності ускладненої патологією. Важливо переконатися, що вона не має хронічних захворювань, які можуть негативно вплинути на процес вагітності та здоров'я дитини.

Юридична підтримка

Surrogacy Ukraine забезпечує повну юридичну підтримку, включаючи укладення всіх необхідних договорів і вирішення будь-яких правових питань, що можуть виникнути під час процесу сурогатного материнства. Наші юристи забезпечують дотримання всіх законодавчих норм та правил, щоб захистити інтереси всіх сторін.

Комфорт та безпека

Ми прагнемо забезпечити максимальний комфорт та безпеку для наших клієнтів і сурогатних матерів. Surrogacy Ukraine забезпечує сучасні умови проживання та медичного обслуговування для сурогатних матерів, щоб вони могли насолоджуватися цією непростою, але благородною місією.

Чому звертаються в агентство Surrogacy Ukraine

Вибір правильного агентства сурогатного материнства - це ключовий аспект успішного процесу. Surrogacy Ukraine відоме своєю досвідченою командою фахівців, які надають повну підтримку та консультування на кожному етапі програми. Звертаючись до нас, ви можете бути впевнені в безпеці та професіоналізмі, що стане вирішальним фактором для досягнення вашої мрії про батьківство.

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