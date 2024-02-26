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Президент Володимир Зеленський повідомив, що 31 тис. військових загинула з початку війни.

Про це він повідомив під час конференції, передають Українські Новини.

"Я не знаю, чи я маю право. Це дуже серйозний момент… 31 тисяча військових загинула в цій війні", - сказав він.При цьому Зеленський додав, що всі цифри, котрі називалися за кордоном про втрати України в 300 тис. військових, є неправдою.

"Кожна втрата для нас дуже болісна… Є безвісти зниклі. Не буду гратися з цими цифрами", - додав Президент.

Росіян загинуло 180 тис., а всього втрат загиблих і поранених у Росії до 500 тис. військових.

 
ForUm

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