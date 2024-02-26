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Експрем’єр Британії Борис Джонсон вважає, що можливого повторного переобрання Дональда Трампа президентом США боятися не варто.

Про це він сказав у інтерв'ю "Європейській правді".

"Щодо Трампа я не настільки песимістичний. Я не думаю, що будь-який президент Сполучених Штатів Америки може дозволити Путіну перемогти в Україні. Я просто не бачу такої можливості", – сказав Джонсон. Він закликав пригадати, що Трамп був першим президентом США, хто надав Україні серйозну зброю – "Джавеліни", які виявилися дуже важливими в битві за Київ.

Також Джонсон пригадав, що Трамп здійснив найбільшу висилку російських дипломатів. 

"Він викинув з країни 60 російських дипломатів. Це набагато більше, ніж ми очікували. Тому ось що я хочу сказати: американська внутрішня політика є складною. І далі дорогою до виборів вона буде складною, багато людей будуть робити різні заяви. 

Але коли дійде до справи, то важитимуть інтереси Сполучених Штатів Америки. А інтерес США полягає у підтримці України, у підтримці демократії, у запобіганні агресії. Для цього є багато очевидних причин. А ще я впевнений, що інтерес Дональда Трампа не полягає у тому, щоби всі вважали, що його переміг Путін", – сказав Джонсон.
ForUm

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