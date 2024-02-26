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Президент США Джо Байден планує зустрітися у вівторок, 27 лютого, у Білому домі з лідерами Конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона, у сробі вирішити питання про виділення мільярдів доларів екстреної допомоги для України та уникнення можливого шатдауну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Байден "обговорить нагальність ухвалення двопартійного доповнення до закону про національну безпеку і збереження роботи уряду", – йдеться в опублікованому в неділю щотижневому розкладі роботи Білого дому.Офіс Джонсона підтвердив, що спікер планує бути присутнім на зустрічі.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс також будуть присутні на зустрічі, за словами помічника конгресмена.

Республіканці, які дотримуються жорсткої лінії, не підтримали запит Байдена на надання надзвичайної допомоги Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів США.
ForUm

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