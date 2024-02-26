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Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що РФ планувала, але не змогла реалізувати проти України найдорожчу у своїй історії інформаційно-психологічну операцію, повідомляють у телеграм-каналі ГУР.

"Вони не знайшли нічого кращого, як назвати цю операцію "Майдан-3" - вона так офіційно в їхніх документах і називалася. Це максимально дорога операція для них і вона вже практично провалилася", - повідомив Буданов у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024" у неділю в Києві.

За його словами, у межах цієї операції РФ планувала створити в Україні ситуацію, "за якої піддати сумніву легітимність ухвалення рішень в Україні в період після 20 травня цього року".

"Вони розраховували на певну смуту в українському суспільстві у звʼязку з цим, яка буде спроектована на наше військо. Після цього, посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували нанести воєнну поразку на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армії. Але вони не зможуть нанести воєнну поразку, і ця їхня спецоперація вже провалилася", - додав Буданов, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, у травні 2024 року спливає 5-річний термін повноважень президента України, однак, згідно із Законом, проведення президентських виборів до закінчення воєнного стану неможливе.
ForUm

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