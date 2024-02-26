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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван звернувся до Конгресу, заявивши, що Україна все ще може перемогти у війні, якщо отримає відповідні інструменти, передає Politico.

"Звичайно, Україна може перемогти. Україна вже досягла успіху у військовому відношенні в одному з найважливіших завдань, які в неї були: не допустити потрапляння країни в руки Росії", - сказав Салліван у неділю.

Однак, на його думку, Україна може зробити це лише в тому разі, "якщо в неї є необхідні їй інструменти".

"І саме тому Сполученим Штатам необхідно надати пакет допомоги, який було ухвалено на масовому двопартійному голосуванні в Сенаті - Палата представників має зробити крок і ухвалити його", - додав Салліван.

Радник Байдена також пояснив, чому Україна змушена була відступити з Авдіївки. "Ми спостерігаємо деякі невдачі, зокрема останніми днями, тому що Україні не вистачило боєприпасів для захисту міста Авдіївка на сході. Але, врешті-решт, в України все ще є потенціал, якщо ми надамо їй інструменти та ресурси, необхідні для перемоги в цій війні", - сказав Салліван.

 
ForUm

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