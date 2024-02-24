Конкурс на голову НАЗК провели непрозоро, а прізвище нового керівника визначили кулуарно навіть до офіційного завершення відбору. Як пишеполітичний експерт Олексій Голобуцький, новим головою Нацагентства із запобігання корупції стане Андрій Вишневський. За даними джерел, саме його лобіює на посаду Артем Ситник.

Рішення про призначення Вишневського на посаду планують оголосити вже завтра, 25 лютого. Експерт зазначає про особливу роль у цій схемі Артема Ситника – ексголови НАБУ, який нині він є першим заступником очільника НАЗК.

"В кабінеті Ситника пройшла закрита нарада для "вузького кола". Одразу двоє її учасників розповіли – Ситник прямо повідомив, що переможцем конкурсу буде Андрій Вишневський, запасний варіант, на випадок форс-мажору – Дмитро Калмиков. Мовляв, відбудеться все блискавично – комісія оголосить переможця, якого максимально швидко й призначать. Якщо ж трапиться якийсь форс-мажор, то схема буде іншою: Калмиков – голова, а Вишневський – заступник. Сам Ситник, за домовленістю, залишиться першим замом та відповідатиме за фінансовий контроль", - додає політичний експерт Олексій Голобуцький.Також за даними ЗМІ, які цитує Голобуцький, нове керівництво НАЗК планує повністю ліквідувати підрозділ, який займався притягненням росії та її посібників до відповідальності та звільнити близько 50% персоналу агентства та окремо – команду внутрішнього контролю, що проводила службові перевірки по Вишневському.

"Імітація конкурсу, якою Ситник хизується перед командою, ставить жирний хрест на майбутніх чотирьох роках роботи НАЗК", - повідомив журналістам працівник, присутній на нараді.

"Сумнівно легітимний і кулуарно призначений керівник… Захоплення влади в НАЗК вузькою групою осіб… Дискредитація всієї системи конкурсів... Це занадто висока ціна, що заплатить воююча країна за уражені амбіції однієї людини. Бо з такими підходами можна попрощатися з агентством, як з незалежною та ефективною структурою", - додає Голобуцький.