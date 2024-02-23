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Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо повідомив, що його країна передасть Україні F-16 до 2025 року.

Про це він сказав у п'ятницю у Варшаві під час спільної для преси заяви з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Бельгія є частиною Коаліції F-16 - ми надаємо можливості для навчання (українських фахівців) зараз. І ми зможемо надати Україні F16 до 2025 року", - сказав де Кроо.

Він запевнив, що Бельгія в рамках свого головування в ЄС "зробить усе можливе, щоб ще більше підтримати Україну на її шляху до перемоги".

Нагадавши про ухвалений цієї п'ятниці 13-й пакет санкцій для РФ, де Кроо наголосив, що це "ще раз показує, що 27 країн - членів ЄС єдині в нашій підтримці України".

 
ForUm

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