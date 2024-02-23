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Однією з причин неготовності України до широкомасштабного вторгнення країни-агресорки Росії стала діяльність експрезидента Петра Порошенка, зокрема, схеми Свинарчуків, вибухи складів зі зброєю на десятки мільярдів, бізнес з Медведчуком та загравання з Путіним. Про це йдеться в журналістському розслідуванні, присвяченому 10-й річниці Визвольної війни України проти Росії.

У сюжеті, зокрема, розкриваються "схеми Порошенка, Свинарчуків-Гладковських та Пашинського. Згідно з матеріалами розслідування, вони відзначились в корупційних скандалах пов’язаних із "оборонкою". Окрім цього, журналісти відзначають і торгівлю з ЛДНР та РФ, яка відбувалась за сприяння на той час президента Порошенка."Порошенко, як засвідчив Медведчук, був ініціатором привласнення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", який ще називають трубою Медведчука-Порошенка. Бо від імені Петра Олексійовича з Путіним домовлявся Медведчук. Владімір Владіміровіч віддав трубу в обмін на завод Порошенка в Криму. За що Порошенко був дуже вдячний Путіну. Лише в 2024 році трубу було повернуто у власність України", - йдеться в розслідуванні.

Журналісти також звертають увагу на розкішний спосіб життя та фантастичне збагачення Порошенка у війну; показують його любов до російського живопису та 60 млн доларів готівкою, які відзначені в декларації. Не оминули увагою і синів призовного віку, які під час війни перебувають за кордоном.

"З одного боку загравання із вбивцею Путіним, бізнес зі зрадником Медведчуком, вгодовані Свинарчуки, набиті грошима матраци, сини в Лондоні, ноги в теплі та мільярд у кишені. А з іншого – розграбована оборонка і як наслідок – втрачені міста та села, тисячі загиблих, Буча та Маріуполь, Донецьк та Авдіївка. 

Путін – вбивця. Але є ще одна людина, яка багато років загравала, провокувала та запрошувала агресора до України. Людина, через яку держава виявилася неготовою до війни. Виникає лише одне запитання: як на фоні розграбованої оборонки та тисяч смертей спиться на матрацах, набитих мільйонами?", - резюмується в кінці сюжету.
ForUm

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