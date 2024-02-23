При аналізі та детальному інтернет-пошуку і зацікавленості до наукових робіт на економічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України було виявлено ряд фактів порушення через представлення наступної наукової публікації: Куць Т. В., Макарчук О. Г. Ринок меду в Україні: особливості функціонування та проблеми в сучасних умовах. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2023. Том 8. № 2. С. 335 – 340, яка є сфальсифікованою в частині розміщення її у виданні пізніше, чим вона була підготовлена.

Оприлюднене джерело, після подання статті до друку (дата прийняття статті в журнал 05.02.2023), процитоване посилання надано на початок червня 2023, а заслуговує на особливу уваги саме 12 джерелом в списку використаних джерел, яке було опубліковане на інформаційних порталах з датою виходу 25.05.2023).

Аналіз видання, ніби опублікованого і підписано до друку в лютому, виявив, що у розміщеній статті інформацію іншого періоду 2023 року і вказує на те, що стаття не могла бути підготовлена лютим 2023 роком з даними на травень 2023 рік. Як приклад: посилання на сторінці 338, та сторінка 340 (джерело 12).

Такі порушення на даному прикладі є суттєвими не лише в рамках підготовки здобувачів, а і є постійним процесом фальсифікації науковців на економічному факультеті Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Виходить, що наукові роботи викладачів Куць Т. В., Макарчук О. Г не відповідають рівню фахової компетенції та рівню для підготовки здобувачів освіти.

Інформація розглянута групою незалежних експертів з якості наукових робіт