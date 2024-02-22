Мария Трифонова и ее клиника эстетической медицины Tryfonova MD рекламируют и продают сомнительные препараты бренда Yotsuba Japan, что вызывает интерес у правоохранительных органов и соответствующих инстанций.

На официальной странице клиники Tryfonova MD в Instagram размещены несколько рекламных публикаций, на которых Мария Трифонова рекламирует продукцию Yotsuba Japan именно как препараты для похудения, детоксикации организма (вывода токсинов из организма) и т.д.

На сайте официального дистрибьютора в Украине бренда Yotsuba Japan продукция указана как саплименты (биодобавки, БАДов) и витамины.

При этом на сайте нет никаких документов по этим товарам, в том числе обязательного санитарно-эпидемиологического заключения для БАДов, поскольку они являются пищевыми добавками.

Сама продукция продается через представителей – частные клиники косметологии. Телефон и адрес дистрибьютора в Украине бренда Yotsuba Japan полностю совпадает с контактами львовского центра красоты Karvatska beauty & wellness center Ольги Карвацькой.

Сам бренд и продукция Yotsuba.Japan выглядят крайне подозрительно. Во-первых, продукция этого бренда с 25-летней историей не продается в Японии, о чем свидетельствует поиск Google, а также официальный сайт yotsubajapan.com, на котором нет никаких упоминаний о том, что продукцию можно купить в самой Японии. Также нельзя найти продукции на крупнейших площадках: Amazon, iHerb и других.

Президентом компании значится Hiroyuki Kanno, о котором нет упоминаний в социальных сетях, в том числе linkedin, как нет упоминаний в этой или других соцсетях других сотрудников Yotsuba Japan. Нет также отзывов, новостей о компании в интернете.

На официальной странице в instagram материнской компании размещено несколько фото и видео якобы производства и упаковки продукции, однако нет адреса и местоположения заводапо производству продукции.

На официальной странице Yotsuba Japan в Instagram, которая ведется из столицы Аргентины г.Буенос-Айрес, указано что компании выданы сертификаты GMP (Good Manufacturing Practice), однако, как видно сами сертификаты выданы не компании YOTSUBA JAPAN LLC, а Powerful Health Food Company Limited из Нагано (Япония), фабрики, которая производит десятки и сотни пищевых добавок.

На Google maps офис компании Yotsuba Japan указан по адресу 4-3-16 Hata, Ikeda, Osaka 563-0021, Япония и выглядит как обычный жилой дом в частном секторе.

Таким образом, становится ясно, что продукция Yotsuba Japan изготовляется в Японии, но не компанией YOTSUBA JAPAN LLC. Не понятно, как эта продукция попадает в Украину. По документам и записям из открытых источников видно, что основным импортером этой продукции являются московские компании в рф, в частности ООО "Энхель Бьюти".

Вопросом, каким образом и по каким каналам эта продукция попадает в Украину после 2022 года должны заняться правоохранительные органы, таможня. Журналисты также отправят запросы и органам санитарно-эпидемиологического контроля о том, выдавались ли какие либо разрешения и продолжат расследования и публикации.

Как писали недавно СМИ, в 2022 году сожительница бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского обвиняется в том, что в 2022 году вывезла из Украины в Польшу деньги в общем размере 1,645 млн евро без декларирования. Происхождение денег не ясно. Однако, НАБУ и другие правоохранительные органы возбудили уголовные дела о возможном легализации средств, полученных преступным путем, в том числе крупных сумм денег, вывезенных Трифоновой в 2022 году. Не исключено, что эти средства отмывались через клиники эстетической медицины в Украине и за рубежом, а также через сотрудничество клиники с брендами косметики, в том числе Yotsuba Japan, Esse , Obagi и других. Эту информацию также проверят правоохранительные органы. Не исключено, что продукция этих брендов попадала в Украину с помощью Руслана Черкасского и не были уплачены налоги и другие обязательные платежи.