також у роздiлiПолiтика
Швеція передасть Україні "підводну зброю"
Байден назвав Путіна "схибленим сучим сином"
Нова Зеландія допоможе Україні на додаткові $16 мільйонів
Кулеба розповів, чому Україна не змогла втримати Авдіївку
Україна планує створити новий експортний шлях по Дунаю в обхід кордону з Польщею
Байден закликав спікера Палати представників поставити на голосування законопроєкт про підтримку України
Ігнат: Після збиття кількох літаків окупанти стали менше літати
ЄС подовжив дію антиросійських санкцій ще на рік
Мінвідновлення має намір подовжити "транспортний безвіз" ще на рік
Південна Корея посилить контроль за експортом у РФ ь товарів подвійного призначення
США говорить про можливе створення космічної зброї РФ з Китаєм та Індією
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію
Франція передасть Україні новітні дрони-камікадзе
Боррель: Ситуація не полі бою в Україні може вирішись за три місяці
СМИ: НАПК и НАБУ должны проверить доходы уволенной замдиректора ФГВФЛ Рудухи, получавшей в месяц более 500 тыс. грн зарплаты
Загарбники масово підключають жителів окупованих територій до російського телебачення
Байден визнав, що ЗСУ вийшли з Авдіївки через бездіяльність Конгресу США
Шмигаль розповів Туску про недопустимість інциденту з українським зерном на дорозі

У міністерстві закордонних справ Польщі із занепокоєнням відреагували на антиукраїнські та пропутінські гасла, які з’явилися під час останньої блокади кордону фермерами. Про це повідомляє МЗС Польщі. 

Зокрема у зверненні згадали, що Польща "першою допомогла загарбаній Україні" та заявили, що подібні акції кидають тінь на поляків, які приймали українських біженців.

"На нашу думку, це спроба взяти під контроль фермерський протестний рух з боку крайніх і безвідповідальних кіл, ймовірно, під впливом таємних колабораціоністів Росії", - наголосили у зверненні.

У міністерстві закликали організаторів протестів усунути ініціаторів таких акцій задля цілісності Польщі та можливості задовольнити свої вимоги, які багато в чому правильні"Нинішня ситуація польських фермерів є наслідком агресії Володимира Путіна проти України та нестабільності світової економіки, а не того, що українці відбиваються від агресії", - заявили у МЗС.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0