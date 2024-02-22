У міністерстві закордонних справ Польщі із занепокоєнням відреагували на антиукраїнські та пропутінські гасла, які з’явилися під час останньої блокади кордону фермерами. Про це повідомляє МЗС Польщі.

Зокрема у зверненні згадали, що Польща "першою допомогла загарбаній Україні" та заявили, що подібні акції кидають тінь на поляків, які приймали українських біженців.

"На нашу думку, це спроба взяти під контроль фермерський протестний рух з боку крайніх і безвідповідальних кіл, ймовірно, під впливом таємних колабораціоністів Росії", - наголосили у зверненні.

У міністерстві закликали організаторів протестів усунути ініціаторів таких акцій задля цілісності Польщі та можливості задовольнити свої вимоги, які багато в чому правильні"Нинішня ситуація польських фермерів є наслідком агресії Володимира Путіна проти України та нестабільності світової економіки, а не того, що українці відбиваються від агресії", - заявили у МЗС.