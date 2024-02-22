Нова Зеландія повідомила про виділення нової допомоги Україні на NZ$25,9 млн ($15,9 млн).

"Ця підтримка на суму NZ$25,9 млн збільшить загальну суму допомоги, обіцяної Новою Зеландією за останні два роки, більш ніж до NZ$100 млн", - йдеться в заяві глави МЗС Вінстона Пітерса та Міноборони Джудіт Коллінз, опублікованій на сайті уряду Нової Зеландії.

Уточнюється, що з цих коштів близько $4 млн буде вкладено в Міжнародний фонд для України, керований Сполученим Королівством, для закупівлі зброї та боєприпасів для Києва.

Ще $4,3 млн підуть на гуманітарну допомогу, а $1,8 млн спрямують у фонд Світового банку для відновлення України.

Крім того, міністри повідомили, що продовжать присутність своїх військовослужбовців у Європі та Великій Британії до червня 2025 року.

"До 97 військовослужбовців NZDF (ЗС Нової Зеландії - ІФ-У) продовжать навчати українських солдатів і надавати розвідувальну, зв'язкову та матеріально-технічну підтримку", - заявила Коллінз.

Зазначається, що опрацьовуються нові обмежувальні заходи відповідно до закону про санкції щодо Росії від 2022 року, спрямовані на протидію ухиленню від санкцій.