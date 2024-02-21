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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українським силам не довелося б виходити з Авдіївки Донецької області, якби Україна отримала необхідні боєприпаси.

Про це він сказав CNN.

Так, Кулеба сказав, що Сили оборони не були б змушені виходити з Авдіївки, якби Україна "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".

За словами Кулеби, українським солдатам мають віддати належне за те, що вони протистоять державі-агресорці Росії і жертвують своїм життям на фронті.

"Але причина, чому вони повинні жертвувати собою і вмирати, полягає в тому, що хтось все ще обговорює рішення. Я поважаю внутрішню політику і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", – наголосив глава МЗС України.

Крім того, Кулеба підкреслив, що війна триватиме і що "Росія не має наміру робити паузу".
ForUm

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