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Україна планує створити новий експортний шлях по Дунаю в обхід кордону з Польщею.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, передають Українськi Новини.

"Наші плани на цей рік - прибрати всі штучні перешкоди для експортерів. І ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо транспортування контейнерів через верхній Дунай, оскільки Румунія є "більш передбачуваною", ніж польський кордон" - цитує Кубракова Bloomberg.

За його словами, новий додатковий маршрут через річку Дунай покликаний збільшити український експорт до рівня, що був на початку війни.

"І хоча багато експортерів віддають перевагу Чорному морю через його низьку вартість, обсяги через Дунай для України все ще складають 1,2-1,8 млн тонн на місяць", - зазначив  Кубраков.

Маршрут пролягатиме з одного з українських портів до Константи в Румунії та дунайських портів Німеччини. 

Зазначається, що після того, як Росія минулого року вийшла з угоди, підтриманої ООН та Туреччиною, про створення безпечного зернового коридору в Чорному морі, Дунай став пріоритетним шляхом для постачань з України.
ForUm

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