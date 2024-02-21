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Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників поставити на голосування законопроєкт про підтримку України, про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соцмережі X.

"Можливо, ви чули, як деякі ставлять під сумнів святість зобов'язань Америки перед нашими союзниками. Ми не такі. Ми - нація, на яку можна покластися, яка протистоїть Путіну. Давайте доведемо це, ухваливши двопартійний законопроєкт про національну безпеку, щоб я міг підписати його", - написав під відеозверненням Байден.

Він наголосив, що законопроєкт про національну безпеку передбачає "підтримку України в її самозахисті проти лиходійського натиску Путіна", закликав залишатися з Україною в цій боротьбі та надіслати всю необхідну підтримку.
ForUm

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