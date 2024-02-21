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Перші чотири українські пілоти планують завершити підготовку на винищувачах F-16 до літа, повідомляє CNN із посиланням на дані Національної гвардії Аризони у вівторок, 20 лютого.

Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня у 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. У Пентагоні заявили, що процес навчання триватиме кілька місяців.

"За словами капітана Еріна Ханнігана, представника Національної гвардії Аризони, друга група з чотирьох пілотів почала навчання в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить навчання англійської мови, необхідного для польотів четвертого пілота", - йдеться в повідомленні, пише "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період із травня до серпня, хоча точні терміни залежать від перебігу програми.

Влітку минулого року коаліція країн на чолі з Данією почала навчання українських пілотів на американських літаках. Нідерланди, Данія і Норвегія зобов'язалися надати Україні винищувачі F-16 після програми навчання. США також зобов'язалися схвалити передання літаків одразу після завершення навчання.

 
ForUm

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