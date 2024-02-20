Влада Еквадору не передаватиме військову техніку та інше обладнання країнам, які залучені у збройні конфлікти. Раніше ЗМІ повідомили, що країна розглядала можливість передачі Україні техніки радянського виробництва.

Відповідну заяву зробила міністр закордонних справ та мобільності населення Еквадору Габріела Соммерфельд, її слова наводить El Universo.

"Президент Республіки Еквадор дав чітку вказівку не відправляти військові матеріали в країни, де триває міжнародний збройний конфлікт", — сказала Соммерфельд.За словами міністра, Еквадор є членом Ради безпеки ООН і має намір сприяти вирішенню і врегулюванню конфліктів, дотримуючись міжнародного права.

Нагадаємо, що після звістки про те, що Еквадор має намір передати США радянські вертольоти на техніку американського виробництва, Росія заявила про рішення ввести заборону на ввезення еквадорських бананів.

Росія призупинила ввезення бананів з Еквадору 17 лютого. У Москві це аргументували нібито наявністю в еквадорських фруктах особливого виду мухи, яка, на думку російських учених, становить небезпеку для людини.

Пізніше стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч із лідером Еквадору Даніелем Нобоа. Заява Соммерфельд прозвучала на тлі цієї зустрічі.