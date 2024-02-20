Південна Корея цього тижня почне запроваджувати більш жорсткий експортний контроль щодо Росії та Білорусі, повідомляє "Ренхап".

За даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики, відповідно до перегляду державних правил торгівлі стратегічними товарами Південна Корея додала 682 найменування, що мають фактичне або потенційне військове застосування, до списку товарів, заборонених до постачання в Росію і Білорусь.

Отже, загальна кількість товарів у списку збільшиться до 1 тис. 159. Серед них - важке будівельне обладнання, акумуляторні батареї, авіаційні компоненти та механізми.

До нового списку також внесено вживані автомобілі з двигунами об'ємом 2 тис. куб. см.

"Це політика, скоординована з міжнародною спільнотою. Уряд посилить боротьбу з незаконною торгівлею", - заявив агентству представник міністерства.

Зазначається, що, хоча експорт зазначених товарів в обидві країни в принципі заборонений, корейський уряд окремо розглядатиме "виняткові випадки".

Агентство уточнює, що нові правила набудуть чинності в суботу, 24 лютого.