Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Наталья Рудуха, которая была уволена из Фонда на прошлой неделе после ряда информационных коррупционных скандалов, зарабатывала до 500 тыс. грн в месяц и еще получала материальную помощь от профсоюза.



Согласно декларации Натальи Рудухи за 2023 год, ее заработная плата в ФГВФЛ за год составила 6,05 млн грн или более 500 тыс. грн в месяц. Кроме того, она заработала 43 тыс. грн на процентах по вкладам. Она также получила еще 12 тыс. грн в качестве материальной помощи от профсоюза и еще 1,468 млн грн от продажи недвижимости.



В 2021 году зарплата Натальи Рудухи, согласно ее декларации, на неизменной должности заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ составляла 4,5 млн грн. Таким образом за время полномоштабной войны за два года рост зарплаты составил более 1,5 млн грн или порядка 34%. В 2017 году на этой же должности она заработала вдвое меньше - 3 млн грн.



За время работы в ФГВФЛ Наталья Рудуха обзавелась коттеджем (таунхаусом) в Киеве площадью 150 кв. м. по цене 400 тыс. грн (около $15 тыс. или $100 за кв.м. на момент покупки в 2016 году). В 2014-2015 гг. она также купила несколько участков в Обуховском районе и квартиру в Киеве.







Также ей принадлежит автомобиль AUDI Q5 2016 г.в., купленный в начале 2017 года 1,333 млн грн и электромобиль CHEVROLET: BOLT EV, купленный в мае 2022 года за 900 тыс. грн.



С покупкой электромобиля связан еще один скандал в ФГВФЛ. Как писали СМИ, в августе-сентябре 2022 года руководство ФГВФЛ закупило для себя через аукцион электромобиль почти за 2,4 млн грн (около $ 64 тыс.). Судя по документации, был куплен Hyundai IONIQ 5, цена которого за базовую версию на сегодняшний день составляет около $ 50 тыс. Таким образом, не исключено, что электромобиль в ФГВФЛ покупался в 2022 году как раз для Натальи Рудухи, которая купила себе на 3 месяца ранее также электромобиль другой марки, но по цене в 2,5 раз ниже.

За 2022 году Наталья Рудуха, согласно ее декларации, также заработала в ФГВФЛ 5,4 млн грн (около 450 тыс. грн. в месяц), но получила от профсоюза ФГВФЛ еще 79,8 тыс. грн. матпомощи. Также экс-чиновнице пришлось продать недвижимость за 3,11 млн грн.



Стоимость таунхауса в декларации за 2022 год составила 4 млн грн, а не 400 тыс. грн, как в декларации за 2023 год.



Согласно украинскому законодательству, предусмотрена уголовая или административная ответственность за декларирование недостоверной информации. НАПК, НАБУ и САП должны проверить несоответствие деклараций за 2016-2023 гг. экс-чиновницы, правомерность выделения матпомощи и возбудить уголовное дело.



Как писали СМИ, причиной увольнения Натальи Рудухи стали уголовные дела, которые расследуют правоохранительные органы, а также бывшего и нынешнего руководства Фонда.



Уголовные дела по Натальи Рудухи и ее коллегам касаются махинаций на аукционах и продажах, осуществлявшихся в пользу связанных с должниками лиц в 2016-2019 гг., из-за которых государство потеряло десятки миллионов гривен на непрозрачных аукционах.



Также, как ранее писали СМИ, правоохранители расследуют значительные нарушения руководством ФГВФЛ относительно процедур закупок товаров и услуг на нужды фонда. В 2022-2023 гг. руководство Фонда купило для себя дорогие машины, технику и заказывало у сомнительных ФОП услуги по PR на миллионы гривен.Не исключено также, что НАБУ и САП отреагировала на коллективное заявление от вкладчиков ликвидированных банков, с которых Рудуха, как писали СМИ со ссылкой на адвоката, через своих людей требовала до 50% за возмещение их средств.



Активисты и вкладчики банков требуют от НАБУ, САП и других правоохранительных органов принять меры и не допустить бегства Натальи Рудухи из Украины и в рамках уголовных дел продолжить расследование ее противозаконной деятельности.

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