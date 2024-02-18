Президент США Джо Байден заявив, що українські військові були змушені вранці 17 лютого вийти з Авдіївки через брак боєприпасів унаслідок бездіяльності Конгресу США.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

Так, Байден провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським 17 лютого, щоб підкреслити відданість Сполучених Штатів продовженню підтримки України напередодні дворічної річниці повномасштабного вторгнення Росії."Українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці", – йдеться в повідомленні.

Вказується, що Байден наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для забезпечення українських сил.