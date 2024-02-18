також у роздiлiПолiтика
Шмигаль розповів Туску про недопустимість інциденту з українським зерном на дорозі
В бундесвері пообіцяли Україні додаткову допомогу на €100 млн
НАТО обіцяє передати Україні мільйон безпілотників
В Міноборони відзначили, що на "Рамштайн" говорили про надання Україні дальнобойної зброї
Зеленський підписав закон про медичний канабіс
Перша соціологія після відставки Залужного
ГУР розповів про нову інформаційну операцію Кремля
КМІС: Залужний, Буданов та Зеленський - лідери довіри українців
В Раді пропонують встановити доплати військовим за знищену техніку
Поляки обіцяють заблокувати всі пункти пропуску та залізничні станції
Брінк: Україна та США обговорили фіндопомогу та звітність
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне
ГУР розповів, де Росія купує Starlink
Єврокомісар із торгівлі закликав Польщу, Угорщину та Словаччину зняти блокаду
Столтенберг розкритикував заяви Трампа про заохочення агресії Путіна
Посол США прокоментувала жахливу атаку на Харків
CNN: В армію РФ завербували близько 15 тис. непальців
ЗМІ: Макрон не приїде в Україну з питань безпеки

Президент США Джо Байден заявив, що українські військові були змушені вранці 17 лютого вийти з Авдіївки через брак боєприпасів унаслідок бездіяльності Конгресу США.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

Так, Байден провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським 17 лютого, щоб підкреслити відданість Сполучених Штатів продовженню підтримки України напередодні дворічної річниці повномасштабного вторгнення Росії."Українські військові були змушені відступити з Авдіївки після того, як українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних перемог Росії за останні місяці", – йдеться в повідомленні.

Вказується, що Байден наголосив на необхідності термінового ухвалення Конгресом законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для забезпечення українських сил.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0