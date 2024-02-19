Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Данія вирішила передати України всю свою артилерію. Вона наголосила, що надання допомоги Україні – це питання не лише виробництва.

Про це вона заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені.

"Ми (Європа у порівнянні з США – прим. ред.) теж багато зробили за останні декілька років. Ми повинні дійсно пишатися нашою спільнотою трансатлантичною, тому що вона сильніше, ніж сьогодні, ще не була. Але, я думаю, всім очевидно, що цього недостатньо", – зазначила вона.Фредеріксен підкреслила, що незалежно від того, що відбувається у США, Європа має бути в змозі захищати себе – для того, щоб це зробити, вона повинна передати Україні те, що необхідно зараз.

Вона також зазначила, що невідкладність передачі Україні озброєння недостатньо проступає в дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції.

Прем'єр-міністрка Данії наголосила, що дуже важливо говорити про довготермінову перспективу надання допомоги Україні, тому є важливим європейське виробництво. Фредеріксен додала, що декілька днів тому в Німеччині разом із канцлером Олафом Шольц відкривали завод по виробництву боєприпасів, але Україна просить у Європи амуніцію зараз.

"Амуніцію зараз, артилерію зараз. Ми від Данії вирішили передати Україні всю артилерію, яка в нас є. Тому вибачте, друзі, але запас є в Європі амуніції – це не лише питання виробництва, тому що в нас зброя, в нас є амуніція, в нас є системи повітряного захисту, які ми поки що не використовуємо, яку ми повинні передати Україні", – сказала вона.