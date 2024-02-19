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Найближчими тижнями уряд Франції збирається передати Україні новітні дрони-камікадзе.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche.

За його словами, Франція займається розробкою новітніх дронів-камікадзе. Зараз триває експериментальна фаза."Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього нового покоління обладнання", — сказав Лекорню.

Скільки дронів передадуть, не повідомляється, але міністр додав, що крім передачі техніки Франція також готувала українських бійців.

 
ForUm

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