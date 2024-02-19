Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація на полі бою в Україні може бути вирішена протягом наступних трьох місяців. Це станеться, якщо Захід не змінить підхід до надання допомоги Києву.

Відповідну заяву Боррель зробив під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами Борреля, країни Європи досі не усвідомили, що живуть у ситуації війни. Тому вони повинні наростити допомогу Україні.

Очільник європейської дипломатії наголосив, що в ЄС люди на найвищому політичному рівні та громадська думка розуміють необхідність зміни підходу.

"Не просто "давайте подивимося наступного місяця на Раді глав МЗС". Ні, за три місяці ситуація вже буде вирішена на полі бою <... > У нинішній ситуації потрібно діяти набагато рішучіше і набагато конкретніше. У нас багато стратегій, але мало дій", — сказав Боррель.

Боррель нагадав, що два роки тому в Євросоюзі обговорювали постачання захисних шоломів Україні. Зараз розмови ведуться про постачання винищувачів.

"Якби ми ухвалювали рішення про постачання нових видів зброї швидше, можливо, війна розвивалася б інакше", — додав він.