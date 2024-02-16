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Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Наталья Рудуха, которая занимала эту должность с июня 2016 года, была уволена из ведомства, сообщает УНН. 

Сама Рудуха в комментарии УНН подтвердила свое увольнение, уточнив, что ушла по собственному желанию.

На вопрос о причинах такого решения Рудуха ответила: «Это мое собственное желание», не предоставив больше объяснений.

По информации УНН Рудуху уволили с должности или же попросили уйти из-за не профессиональных решений на должности и токсичности ее персоны.

Как отметил один из высокопоставленных сотрудников ФГВФЛ, причиной увольнения стали уголовные дела, которые расследуют правоохранительные органы относительно Натальи Рудухи, а также бывшего и нынешнего руководства Фонда. 

Уголовные дела по Натальи Рудухи и ее коллегам касаются  махинаций на аукционах и продажах, осуществлявшихся в пользу связанных с должниками лиц в 2016-2019 гг., из-за которых государство потеряло десятки миллионов гривен на непрозрачных аукционах. 

Также, как ранее писали СМИ, правоохранители расследуют значительные нарушения руководством ФГВФЛ относительно процедур закупок товарови услуг на нужды фонда.  В 2022-2023 гг. руководство Фонда купило для себя дорогие машины, технику и заказывало у сомнительных ФОП услуги по PR на миллионы гривен. 

Не исключено также, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отреагировала на  коллективное заявление от вкладчиков ликвидированных банков, с которых Наталья Рудуха, как писали СМИ со ссылкой на адвоката,  через своих людей требовала до 50% за возмещение их средств.

«В ФГВФЛ с подачи Рудухи введены «стоп-листы» для крупных кладчиков банков. Им искусственно блокируют возмещение средств, требуя 30-50% от суммы через посредников. Таких случаев много, все они задокументированы и будут переданы правоохранительным органам в ближайшие дни. Будет возбудждено уголовное производство», — сообщал тогда адвокат

Наталья Рудуха и бывший чиновник Фонда  Андрей Оленчик также проходили по уголовному делу о незаконном «прослушивании» в ФГВФЛ.

Активисты и вкладчики банков требуют от НАБУ, САП и других правоохранительных органов принять меры и не допустить бегства Натальи Рудухи из Украины и в рамках уголовных дел продолжить расследование ее противозаконной деятельности.
ForUm

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