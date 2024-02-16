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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском ситуацію на кордоні та ризики, пов'язані з цим, та наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Про це Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"Провели розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема - ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим. Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима", - повідомив він.

Шмигаль розповів, що запропонував польському колезі у діалозі між урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам. При цьому він зазначив, що об'єм імпорту з Росії та третіх країн, зокрема зернових, до Європейського Союзу зростає.Він вважає, що Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок.

"Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи", - зазначив вн.

При цьому Шмигаль подякував польському народу за потужну підтримку під час війни.
ForUm

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