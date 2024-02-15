Служба безпеки України зібрала доказову базу і повідомила про заочну підозру колишній народній депутатці України, співачці Таїсії Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України.
У повідомленні СБУ зазначається, що напередодні повномасштабного вторгнення Повалій виїхала до РФ, де отримала російське громадянство.
"Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ", - ідеться в повідомленні.
Крім того, як інформують у СБУ, у вересні 2023 року Повалій виступила на концерті в тимчасово окупованому Луганську, де зі сцени висловилася на підтримку російських загарбників і героїзувала їх участь у війні проти України.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни), ч. 1 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).
Оскільки зловмисниця перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи щодо притягнення її до відповідальності за скоєні злочин
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